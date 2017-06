Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Événement dans The Voice. Katy Perry était l'invitée exceptionnelle de la demi-finale. La chanteuse a interprété son titre "Chained to The Rythm" avec les talents. Un joli moment qui a séduit Twitter.

Surprise dans The Voice 2017. En effet, pour la grande demi-finale, le plateau a accueilli la grande Katy Perry. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la star internationale a poussé la chansonnette aux côtés d’Audrey, Ann-Shirley, Shaby, Lisandro Cuxi, Matthieu, Nicola Cavallaro, Vincent Vinel et Lucie. En effet, les talents de la promotion 2017 de The Voice ont eu l’immense chance de chanter le titre "Chained to The Rythm" de Katy Perry avec son interprète.

Un moment bien sûr particulier pour les chanteurs en herbe et une belle manière d’ouvrir une demi-finale de haute facture. Mais ce qui a frappé, c'est la complicité entre les talents et la star internationale. "Je suis heureuse d'être avec vous, parmi de si beaux chanteurs, bonne chance à tous", a déclaré la jeune femme avant de quitter la scène.