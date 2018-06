Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Une bien triste nouvelle a été annoncée ce week-end. Le chanteur et comédien Edu Del Prado est décédé à l’âge de 40 ans. En parallèle de son rôle dans la série Un Dos Tres, il avait aussi brillé dans la troisième saison de The Voice aux côtés de Florent Pagny.

Les médias espagnols ont annoncé la terrible nouvelle ce week-end : Edu Del Prado, âgé de 40 ans, est décédé à Valence. Les raisons de sa mort n’ont pas encore été confirmées mais une possible pneumonie a été évoquée par La Vanguardia. Le chanteur et comédien était connu en Espagne mais aussi en France, grâce à son rôle de César dans la saison 6 de la série Un Dos Tres. Il avait également intégré le château de la Star Academy en 2007 en tant que professeur de chant. Plus récemment, l’artiste était aussi apparu dans la troisième saison de The Voice, coaché par Florent Pagny.

Dans l’émission diffusée sur TF1, Edu Del Prado avait brillé par sa reprise de « Listen » chantée initialement par Beyoncé durant son audition à l’aveugle. Il avait tout de suite convaincu l’interprète de « Ma liberté de penser » de rejoindre son équipe. Par la suite, le chanteur a partagé la scène avec un autre talent prénommé Wesley pour interpréter le titre « Soulman » de Ben l’Oncle Soul, avant d’être éliminé. Une expérience riche en émotion pour Edu Del Prado qui n’avait pas hésité à partager son ressenti au micro de MYTF1 en 2014 : « J’ai eu un vrai coup de cœur pour la France, nous avait-il confié. Venir à The Voice ici, c’est l’opportunité de montrer aux Français mon univers, comment je chante, comment je vis la musique, c’est l’occasion de faire découvrir le vrai Edu. »

Revivez l'audition à l'aveugle d'Edu Del Prado ci-dessous !