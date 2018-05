Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Pour Pascal Obispo, Xam Hurricane est un « outsider ». Pour remporter le titre de la meilleure voix, le talent a suivi les conseils de son coach qui lui demandait de lâcher prise. Il est donc arrivé sur la scène de The Voice transformé. A demi-maquillé face à un projecteur, vêtu d’une robe à paillettes en-dessous de laquelle il avait caché un pantalon noir, le talent s’est métamorphosé. Tantôt homme, tantôt femme, Xam Hurricane a joué sur les deux tableaux et a bluffé son coach sur une reprise de Comme ils disent de Charles Aznavour. A la fin de la prestation, l’interprète de « Fan » a rejoint son élève sur scène afin de le féliciter comme il se doit.

Pour le remercier de ces longues semaines de travail acharné, Pascal Obispo a tenu à adresser au chanteur en herbe une belle déclaration qui en dit long sur l’affection qu’il porte à celui qu’il a accompagné jusqu’au bout : « Xam est un monstre sacré de la scène. Il est l’outsider idéal, éternel et à chaque fois, il monte il grimpe, il veut proposer de nouvelle choses. Ca prouve que c’est un grand artiste. Ce qu’il a fait ce soir, ce n’est pas facile à faire. C’est un super interprète et au-delà de tout ça, je suis très heureux de dire que j’ai rencontré quelqu’un avec qui je vais rester très longtemps amis », a conclu le nouveau coach de la saison 7 de The Voice, visiblement très ému. Pour rappel, lors de l’audition à l’aveugle de Xam Hurricane, les deux musiciens avaient chanté en duo sur une chanson du groupe The Police, Roxane. Dès lors, une complicité est née entre les deux artistes.