Avant de se présenter pour la première fois en direct sur la scène de The Voice 7 ce samedi soir, les 16 derniers talents du concours musical de TF1 ont eu droit à un cadeau de choix. Les protégés de Mika, Florent Pagny, Zazie et Pascal Obispo ont enregistré une reprise de Can You Feel It des Jackson 5. Un passage en studio qui s’est d’ailleurs fait sous l’œil des caméras. Dans la vidéo exclusive mise en ligne par MYTF1.fr, on découvre ainsi les retrouvailles émouvantes et chaleureuses des talents de The Voice 7. "Mon petit chat !", lance ainsi Sherley Paredes en serrant Maëlle. "C’est exceptionnel", affirme Liv Del Estal avant d’ajouter : "grosse émotion". "On est dans le studio où on vient d’enregistrer un petit single pour la promotion des lives. Un très beau morceau des Jackson 5", confie pour sa part Guillaume. "C’est agréable de revoir toute l’équipe, les chanteurs, les techniciens", avoue Klaar du duo Kriill.

Pour illustrer cette belle reprise d’un tube du groupe rassemblant Michael Jackson et ses frères, les talents de The Voice 7 ont tourné un clip coloré et plein d’énergie mettant en avant l’univers de chaque artiste, du rock de Xam Hurricane au piano de Betty Patural et Ecco. Une belle manière de faire patienter les fans de The Voice 7 avant le coup d’envoi des directs dans quelques jours ! C’est ce samedi en effet que les 16 derniers talents de l'émission vont se produire en direct pour la première fois. Leur mission : séduire aussi bien le public que les coachs. Dans l’équipe Zazie, on retrouvera ainsi Maëlle, Liv Del Estal, Edouard Edouard et B. Demi Mondaine. Pour défendre la team Mika, place à Sherley Paredes, Casanova, Frédéric Longbois et Guillaume. Pascal Obispo a coaché de son côté Kriill, Betty Patural, Ecco et Xam Hurricane. Enfin, Hobbs, Raffi Arto, Yasmine Ammari et Gabriel défendront les couleurs de l’équipe de Florent Pagny.

Retrouvez le premier direct de The Voice 7 ce samedi à 21h sur TF1.