Par | Ecrit pour TF1 |

Ca y est, on connaît le grand vainqueur de The Voice. A l'issue d'un prime de haute voltige, c'est Lisandro Cuxi qui a été sacré vainqueur de la saison 2017. Plus qu'un sacre, c'est un plébiscite pour le jeune homme de 18 ans. En effet, le poulain de M. Pokora a largement eu les faveurs du public qui, ce soir-là était le seul à décider du destin des quatre finalistes.

Lisandro Cuxi, qui s'est encore distingué lors de la finale en reprenant L'envie d'aimer et en partageant un duo énergique avec Soprano, est arrivé en tête du classement avec 32,4 % des voix. Loin devant le deuxième au classement. L'écart est de taille entre le jeune homme et la benjamine de la finale. Lucie, talent de l'équipe de Florent Pagny est arrivée juste derrière avec 26% des voix. Celle que son coach surnomme sa princesse n'a rien pu faire face au "petit génie" de M Pokora. Malgré une très belle prestation sur une chanson de Frank Sinatra New York, New York. Son duo avec Shakira et Black M ont toutefois laissé une belle trace dans la tête des téléspectateurs de The Voice.

A la troisième place du podium, on retrouve Vincent Vinel. Celui qui avait impressionné les coachs avec sa reprise très lyrique de "8 Miles" d'Eminem n'obtient que 23,7 % des voix. Enfin, la médaille en chocolat revient à Nicola Cavallaro, plébiscité par 17% du public de The Voice. Même s'il a été sauvé à chaque fois par les votes du public, cela n'a pas suffi le soir de la grande finale. Cependant, il a su conquérir le coeur des téléspectateurs grâce à son talent, sa voix rocailleuse, sa tendresse et sa générosité. Et, il a pu se faire une place dans un pays qui n'est pas le sien, originellement. C'est déjà une victoire pour ce Sicilien de 26 ans.