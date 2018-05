Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Samedi 12 mai, Maëlle était sacrée grande gagnante de "The Voice". Invitée dans "Quotidien" deux jours après sa victoire, elle a révélé quel conseil lui avait donné sa coach Zazie en coulisses. Et elle compte bien le suivre à la lettre.

À seulement 17 ans, Maëlle est la première femme à remporter The Voice. La jeune bourguignonne a fait un parcours sans faute dans l’émission, des auditions à l’aveugle aux primes en direct en passant par l’audition finale et l’épreuve des duels. Elle a toujours fait l’unanimité auprès des coachs et elle a aussi réussi à conquérir le public. Et pourtant, elle n’a jamais pris un cours de chant mais a tenté sa chance en participant au casting du concours.

Sur le plateau de Quotidien, Maëlle a évoqué sa victoire ainsi que ses futurs projets et notamment la préparation de son tout premier album. Si elle a confié qu’elle rêvait de collaborer avec Vianney sur son opus, elle a aussi affirmé qu’elle allait d’abord passer son Baccalauréat de Français avant d’entrer en studio. "J’ai des bons amis qui m’envoient tous les cours et je vais tout préparer pour que ça se passe le mieux possible !", a-t-elle déclaré en avouant qu’elle avait raté un mois et demi de cours à cause des tournages et des répétitions.

Pour le moment, la chanteuse se concentre donc sur ses révisions mais elle tient à ce que son disque lui "ressemble le plus possible". Pour ce faire, elle va appliquer le conseil de sa coach Zazie : "prendre [son] temps". "Je ne veux pas faire les choses trop vite. Je ne veux pas sortir quelque chose trop rapidement et que et que ça ne me ressemble pas", a-t-elle affirmé à l’antenne de TMC.

Revivez l'interview de Maëlle dans Quotidien :