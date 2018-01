Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Hier, samedi 27 janvier, The Voice a fait son grand retour sur TF1. Focus sur les premières équipes des coachs pour cette 7e saison.

Au cours de ce premier prime, les coachs ont mis le feu sur le plateau et ont bien accueilli le nouveau de la bande: Pascal Obispo. Une première soirée remplie d’émotion au cours de laquelle Zazie a été envoûtée par un talent et où Pascal Obispo n’a pu retenir ses larmes suite à une prestation.

Au cours de cette soirée, 10 talents ont été choisis par les quatre coachs. Pour sa première émission, Pascal Obispo repart avec 3 talents, Ecco, dont la prestation a bluffé les quatre coachs, Solia et Rébécca qui a repris l’une de ses chansons les plus célèbres : Lucie, pour son audition à l’aveugle. Zazie a également tout raflé lors de cette soirée et compose son équipe de 3 talents aux styles musicaux très différents. Le dandy Edouard Edouard, le barbu Aurélien et Gulaan tout droit venu tout droit de nouvelle Calédonie qui a parcouru 22.000 km pour venir sur le plateau. Mika a convaincu 2 talents la colombienne Drea Dury et le duo électro, Kriill, dont la création est le point fort selon lui.

Cette première soirée a été convaincante pour les coachs qui repartent tous avec de belles équipes et Pacal Obispo, le petit nouveau, se demande pourquoi "il n’est pas venu plus tôt". Au total, Zazie, Florent Pagny, Pascal Obispo et Mila doivent recruter un minimum de 18 talents chacun !

