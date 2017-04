Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, les auditions à l’aveugle de cette sixième saison de The Voice ont pris fin. Les équipes des coachs sont désormais au complet. Ainsi, Mika et Florent Pagny disposent de 16 talents chacun tandis que Zazie et M Pokora en comptent 17. Il est donc temps désormais d’aborder les battles. Alors que la première émission consacrée à cette étape cruciale sera diffusée ce samedi 15 avril, MYTF1 vous propose d’en découvrir les premières minutes.



Le décor est planté, le plateau a pris des allures de ring et la tension est palpable. Et pour cause, cette épreuve est redoutée à la fois par les talents et par les coachs. En effet, Zazie, M Pokora, Mika et Florent Pagny auront la lourde tâche de constituer les duos qui vont ainsi s’affronter sur une même chanson. D’ailleurs, on sait déjà que Lisandro Cuxi et Angelo Powers, tous deux chez M Pokora, vont ainsi interpréter Runnin de Beyoncé. Tandis que Lou Maï et Claire Gautier, de l’équipe de Mika, vont s’affronter sur Lost on You de LP.



Mais quels artistes méritent d’aller à l’épreuve ultime ? Quels talents chacun des coachs va-t-il décider de sauver. La tâche s’annonce très difficile. Les battles sont souvent l’occasion de voir nos quatre chanteurs confirmés en proie à d’inextricables dilemmes. D’ailleurs, dans cette première minute de l’émission, on découvre déjà Zazie et M Pokora en très mauvaise posture.



Si l’interprète de Belinda affirme qu’il redoute cette épreuve parce qu’il n’est pas encore prêt à se séparer de l’un ou l’autre de ses talents. Mika, qui a plus l’habitude, confie au contraire apprécier l’exercice : « C’est une étape que j’aime beaucoup parce ça nous donne l’opportunité de connaître, comprendre leur potentiel, leurs faiblesses. Et moi je suis curieux d’en savoir plus. »



Alors si vous aussi, vous souhaitez en savoir plus sur tous ces talents, rendez-vous samedi 15 avril dès 20h55 sur TF1. Et en attendant, découvrez ci-dessus les premières minutes de l’émission.