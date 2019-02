Par Muriel DEHAINAULT | Ecrit pour TF1 |

La huitième saison inédite de The Voice débarque sur vos écrans le samedi 9 février à partir de 21h sur TF1 et MYTF1. Au programme de cette nouvelle saison : du nouveau côté jury. Julien Clerc remplace l’un des coachs historiques de The Voice, <strong>Florent Pagny</strong>, tandis que Jenifer s’apprête à faire un retour très attendu dans son fauteuil rouge. Mika et Soprano eux, sont prêts pour une nouvelle saison.





Block et K.O, les nouvelles règles qui peuvent tout faire basculer

Pour cette huitième saison, les règles de la compétition évoluent également. Le block fait son apparition ! Les fauteuils seront équipés de nouveaux boutons qui permettront à chaque coach d’en bloquer un autre pour l’empêcher de recruter un talent. Cette nouvelle bataille de coachs ajoutée à l’étape inédite des K.O, nous promettent des moments épiques.

Des talents de 16 à 67 ans

Du côté des candidats, l’ingrédient principal de chaque saison sera toujours au rendez-vous. On parle évidemment des talents ! Âgés de 16 à 67 ans, ils se différencient par leurs univers musicaux aussi riches que variés. De la pop au rock, du folk au lyrique en passant par le blues ou encore l’électro, sans oublier la musique urbaine … Il y en aura pour tous les goûts encore cette saison ! Et pour vous faire patienter jusqu’au premier prime des auditions à l’aveugle, nous avons le plaisir de vous dévoiler en exclusivité, la première voix de The Voice - Saison 8.

Une première voix dévoilée

Laissez vous transporter par cette voix de la nouvelle saison, une reprise inédite d'un des tubes de "Christine and The Queens" - "Christine"



Retrouvez tout au long de l’aventure les replay, l’intégralité des prestations, des extraits en avant-première ainsi que des bonus exclusifs, les moments les plus drôles, émouvants et insolites sur MYTF1 et les réseaux sociaux : <span style="font-size:11.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#3C8DBC">Facebook</span>, <span style="font-size:11.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#3C8DBC">Twitter </span>et <span style="font-size:11.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#3C8DBC">Instagram</span>.