Le compte à rebours a commencé ! La quatrième saison de The Voice Kids arrive ce samedi 19 août dès 21H sur TF1. Tous les fans du programme pourront retrouver M Pokora, Jenifer et Patrick Fiori, les coachs, qui se sont mis en mode "warrior", confortablement installés dans les mythiques fauteuils rouges du plateau. Ces artistes incontournables de la scène musicale française sont prêts à tout pour remporter des talents dans leur équipe lors des auditions à l'aveugle qui débuteront dans trois jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle édition promet de très belles surprises.

Afin de patienter encore un peu et de vous plonger dans l'univers magique de The Voice Kids saison 4, découvrez les premières minutes en exclusivité sur MyTF1. Alors quel coach utilisera un buzz stratégique et saura séduire les jeunes talents ? Qui remportera cette quatrième édition et repartira avec le trophée tant convoité de la plus belle voix ? Qui succèdera à Manuela, la gagnante de la saison 3 de The Voice Kids ? C'est ce que vous découvrirez ce samedi 19 août dès 21h sur TF1, soyez au rendez-vous !

The Voice Kids, tout a commencé comme ça !