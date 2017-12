Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous, Agathe était la "mystérieuse pierre précieuse" de Mika dans The Voice 6. Si la chanteuse de 20 ans n’a pas remporté le trophée de la plus belle voix, elle peut être fière de son parcours. Elle avait séduit les coachs en reprenant "Je dis aime" de M puis en gagnant sa battle face à Sofia en interprétant "We don’t talk anymore" de Charlie Puth. Malheureusement, elle était éliminée de la compétition lors de l’épreuve finale du show musical, face aux Sugazz et Incantèsimu. Mais là encore, la jolie brune marquait les esprits et étonnait son coach Mika en chantant "Fais-moi mal Johnny" de Boris Vian.

Agathe Denoirjean n’est jamais là où on l’attend. Une fois encore, elle nous surprend avec une reprise d’un des plus grands tubes d’Amy Winehouse. Elle interprète "Back to black" accompagnée du groupe de jazz manouche H2R dans un clip dévoilé sur YouTube. On retrouve la voix grave et puissante de l’ancienne candidate de The Voice mais aussi un registre très différent de ceux qu’elle avait interprétés sur le plateau de TF1.





Si l’artiste collabore avec plusieurs groupes musicaux dont Kawaii Surf Baby, Agathe travaille actuellement sur son album solo. Son premier EP, composé de ses propres textes et compositions, est attendu courant 2018.

