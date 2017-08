Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

« T’as mis le feu », glisse M Pokora au petit Kamil qui n’en revient toujours pas : le plateau de The Voice Kids est en folie, les gens sont debout et les coachs aussi. Du haut de son mètre vingt-cinq, le jeune garçon de huit ans qui vit à Orléans a littéralement embarqué tout le monde dans son univers en reprenant « Le prince Aladin » de Black M. S’il n’est pas parvenu à faire buzzer les coachs, ces derniers se montrent en tout cas plein d’éloges pour cette petite boule d’énergie.

M Pokora le porte même en triomphe sur la scène avant de l’emmener façon tapis volant jusque sur le siège de Jenifer. « Je te remercie pour ce moment, lui confie le chanteur. Tu as fait danser la salle entière et c’est ça ta victoire mon pote. » Patrick Fiori emboîte le pas de son acolyte et propose même à Kamil de refaire le refrain de la chanson avec les trois coachs sur la scène !

C’est donc sous les yeux d’une salle en délire que le petit garçon va s’exécuter, M Pokora, Jenifer et Patrick Fiori à ses côtés pour danser tous ensemble. « Tu déchires », s’enflamme Jenifer avant que M Pokora et Patrick Fiori ramène le petit showman sur leurs épaules jusqu’en coulisse. L’aventure The Voice Kids s’arrête là pour lui, mais il aura eu droit à un moment de gloire inattendu dont il se souviendra toute sa vie.