Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Le talent n’a pas d’âge et ces deux artistes l’ont prouvé lors des auditions à l’aveugle de The Voice. A 17 ans à peine, Lou Mai et Claire Gautier ont réussi à faire frissonner les coachs de l’émission de TF1. La première a fait un vrai carton plein en reprenant avec brio le très difficile Bohemian Rhapsody de Queen tandis que la seconde a envoûté Zazie et Mika avec sa version piano/voix de Nightcall, un titre de Kavinsky.

Mais samedi, ces deux talents si marquants de l’équipe de Mika se retrouveront face-à-face sur le ring de The Voice pour la très redoutée épreuve des battles. Comme le montre la première bande annonce de cette soirée qui s’annonce épique, les deux jeunes chanteuses donneront de la voix sur le tube Lost on you de LP. Un duel de très haut niveau qui devra être départagé, sans nul doute avec difficulté, par Mika. Il ne pourra en effet garder que l’une des deux artistes dans son équipe !

L'artiste éliminé pourrait bien, malgré tout, ne pas quitter pour autant l’aventure The Voice. Cette année encore, Florent Pagny, Mika, Zazie et M Pokora pourront en effet buzzer et voler le talent éliminé. Mais une nouveauté de choc a fait son apparition pour cette saison 6 ! Alors qu’auparavant les coachs devaient garder l'artiste volé jusqu’aux directs, ce n’est plus le cas désormais. A tout moment, ils peuvent voler un nouveau talent qui viendra prendre la place de l’artiste préalablement chipé à un autre coach. De quoi faire vivre des sensations fortes à tout le monde !

Pour le plaisir, revivez ci-dessous les auditions à l'aveugle de Lou Mai et Claire Gautier :