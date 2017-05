Par | Ecrit pour TF1 |

Lenni-Kim continue son joli début de carrière. Découvert en France dans la saison 2 de The Voice Kids, le jeune Québécois vient de dévoiler YOLO (qui signifie You Only Live Once, en VF On ne vit qu’une fois), le deuxième extrait de son premier Les Autres. Un disque dont la sortie en France est prévue le 30 juin 2017.

Après le dynamique et réussi Don’t Stop sorti en janvier dernier, ce talent très prometteur de The Voice revient en force avec YOLO, un titre qui rappelle avec justesse et bonne humeur qu’il faut savoir profiter de la vie. "YOLO, YOLO, YOLO, on ne vit qu’une fois", chante ainsi Lenni-Kim dans cette chanson qui donne envie de danser. Un tube en puissance dont le clip met en avant le talent de danseur de son jeune interprète !

Depuis son passage dans The Voice Kids 2, Lenni-Kim connaît un succès fulgurant. Il a ainsi signé un contrat dans une grande maison de disques en 2016 et a dévoilé, en janvier dernier, un premier single. Et ce n’est pas tout puisque l’interprète de YOLO peut se vanter d’avoir été choisi pour assurer certaines premières parties de la tournée de M Pokora, le coach de The Voice 6. Après Marseille le 19 mai, Lenni-Kim fera une nouvelle fois l’ouverture du concert de M Pokora le 25 mai prochain à Toulon. Cerise sur le gâteau pour les fans de Lenni-Kim : ils pourront le retrouver ce samedi 27 mai dans The Voice – la suite ainsi que dans La Chanson de l’année diffusée sur TF1 !

Lenni-Kim est également le héros de la websérie Marc-en-peluche disponible sur Xtra. Vous pouvez découvrir le premier épisode de cette fiction québécoise, qui évoque le harcèlement scolaire, en cliquant ici !