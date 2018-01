Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Tic tac tic tac… Plus que quelques jours avant de découvrir les prochains talents de la nouvelle saison inédite de The Voice. Le 27 janvier prochain, vous découvrirez les premières auditions à l’aveugle sur TF1. Mais avant, voici une première voix pleine de charme…

Installez-vous bien confortablement dans votre canapé ce samedi 27 janvier à partir de 21 heures sur TF1 pour les premières auditions de The Voice saison 7. Le grand prime de lancement approche pour le plus grand plaisir des téléspectateurs mais aussi les coachs, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo. Comme en témoignent les premières images ci-dessus, le niveau sera bel et bien au rendez-vous pour ce premier prime. La voix que vous entendez sur cette bande annonce est à la fois puissante, douce et profonde. Une voix qui risque bien de faire chavirer le cœur des coachs, prêts à se battre pour dénicher les meilleurs talents cette saison : « J’attends d’être surpris, a confié Pascal Obispo. Pour moi être un bon chanteur c’est être vrai et pour les convaincre, j’essayerai d’être bienveillant. »

Même son de cloche du côté de Florent Pagny, qui trépigne d’impatience à l’idée de commencer cette nouvelle compétition aux côtés de ses partenaires et amis : « Cette saison va être encore une saison qui me rend enthousiaste et qui me fait parler encore plus et m’exprimer sur un sujet que je connais bien, qui est la voix », ajoute-t-il.

Et le stress est également au rendez-vous pour les coachs : « C’est un mélange d’excitation et de trac parce que c’est mon côté maternel, je me mets à leur place », affirme Zazie, tant que Mika avoue sincèrement être stressé à quelques jours du lancement : « C’est un mix d’émotions. D’un côté, je me sens content de retrouver tout les coachs, méfiant des nouveautés et même du nouveau », ajoute-t-il concernant l’arrivée de Pascal Obispo. Ça promet !