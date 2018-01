Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La saison 7 de The Voice début ce samedi 27 janvier à 21h sur TF1. Pour l'occasion, nous vous proposons de découvrir une nouvelle voix pleine de mystère. Les coachs sont-ils confrontés à une voix, deux voix, ou peut-être même trois voix ? On vous en dit plus.