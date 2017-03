Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que DeLaurentis vient tout juste d’intégrer The Voice au sein de l’équipe de Zazie, la chanteuse toulousaine sort déjà son premier clip avant un album prévu cette année. On vous propose de le découvrir…

Ce samedi 18 mars, DeLaurentis a séduit les coachs avec sa version atypique de Ring My Bell d’Anita Ward. Grâce à l’utilisation d’un de ses « instruments » électroniques, le push, elle a réussi à redonner une seconde vie à ce titre ultra connu, très caractéristique des années disco. Résultat, un titre bien plus électro que l’original, plus épuré et plus intimiste aussi.

Si cette version a complètement conquis Zazie, Florent Pagny et Matt Pokora, elle a, au contraire, quelque peu désarçonné Mika qui s’attendait à voir plusieurs talents sur scène. Une réaction plutôt étrange de la part de l’interprète de Relax qui a, pourtant, volé l’année dernière MB14 à Zazie. Un artiste qui a avait aussi étonné grâce à l’utilisation de son looper.

En tout cas, DeLaurentis semble porter cette version de Ring My Bell comme un porte-bonheur. C’est en effet ce titre qui a également attiré l’attention des équipes de The Voice. En effet, la cover mise ne ligne en avril 2016 par la jeune femme va faire le tour des réseaux sociaux. Séduite la production du télécrochet de TF1 va donc proposer à DeLaurentis de participer à la sixième saison du programme. C’est donc en toute logique qu'elle choisit ce même titre pour en faire un clip, que vous pouvez découvrir ici, dès à présent.





A 37 ans, la jolie chanteuse ne souhaite plus perdre de temps. En outre sa participation à The Voice et ce premier clip, DeLaurentis prévoit déjà de sortir son tout premier album courant de l’année 2017.