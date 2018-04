Par Zahia YALIOUA | Ecrit pour TF1 |

Dans The Voice, si certaines prestations des talents ont tendance à émouvoir au point de tirer les larmes aux coachs et au public, il y en a d’autres qui mettent tout simplement le feu au plateau. C’est le cas notamment du duel formé par Xam Hurricane et Florent Marchand. Complètement survolté sur le titre des Rita Mitsoukou, Les Histoires d’A, le jeune rockeur aux allures de Mick Jagger a mis le feu sur la scène de The Voice et a entraîné son coach Pascal Obispo dans son sillage.



Bondissant dans tous les sens tel un "Marsupilami", comme le qualifie Zazie, Xam Hurricane a même fait un saut périlleux lors de sa prestation en prenant appui sur un élément du décor. Emporté par la folie de son jeune protégé, Pascal Obispo s’est alors levé de son fauteuil rouge et s’est mis à danser et à chanter sur le titre du mythique groupe de rock français. Ce n’était donc une surprise pour personne de voir Pascal Obispo choisir Xam Hurricane, tant il a été emporté par sa folie.



D’ailleurs celle-ci semble vraiment communicative, puisque tous les coachs se sont levés lors de la prestation des deux talents. Et même Florent Marchand semble avoir absorbé un peu de ce feu incontrôlable. Florent Pagny dira même de Xam Hurricane : "C’est un personnage qui a une nature très particulière et il a tellement de force qu’il parvient à influencer son petit camarade. (…) C’est une espèce de phénomène. Un show fait avec du cœur et de la joie et ça fait du bien !"