Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

A chaque émission The Voice démontre que tous les talents ont leur chance. Tel est le cas de Delaurentis. Cette toulousaine installée à Paris depuis 5 ans a en effet un parcours plus qu’original. Dès sa plus tendre enfance elle bercée par son père pianiste de jazz et arrangeur de Claude Nougaro. Entourée de musique, Delaurentis s’initie progressivement à cet art. Elle passe par le conservatoire de Perpignan avant d’étudier la musicologie à l’université du Mirail de Toulouse. Tout s’accélère réellement lorsqu’elle vit un véritable déclic en découvrant le push. Cette machine électronique permet de créer et reproduire des mélodies. Dès lors Delaurentis dont le vrai prénom est Cécile ne quitte plus ce boitier qui la passionne.





Reconnue pour son originalité artistique, elle voyage dans des pays aussi différents que la Chine, les USA, Cuba… En 2017, après avoir sorti deux EP, elle décide de tenter sa chance dans The Voice en s’appropriant Ring My Bell d’Anita Ward. Grâce à son appareil électronique elle revisite totalement ce tube disco sorti en 1979. Encore mieux, elle réussit à tromper les coachs qui sont convaincus que c’est un duo ou un trio qui se produit dans leur dos. Lorsque ceux-ci buzzent ils sont totalement surpris. Résultat, Florent Pagny, Zazie et Mika se livrent à un concours de compliment pour convaincre Delaurentis de rejoindre leur équipe. Un choix qui s’avère difficile pour elle car elle avait décidé de rejoindre Mika pour son côté original. Mais comme elle a vu plusieurs fois Zazie en concert et que la coach trouve les mots justes, c’est finalement Zazie qu’elle choisit.



Véritable femme orchestre qui n’est pas sans rappeler MB14, heureux finaliste l’année dernière, Delaurentis a de nombreux atouts pour continuer à surprendre. Douée, charmante et jamais à court d’idées, elle a aussi toutes les chances de connaître un très beau parcours…