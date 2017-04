Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C'était l'une des battles les plus difficiles à départager pour Zazie : Will Barber contre Delaurentis. Les deux artistes se sont affrontés sur "Thank You" d'Alanis Morissette.

C'est un duel surprenant entre deux OVNIS de la musique. Delaurentis affrontait Will Barber. Cette fois, les deux talents n'avaient pas le droit d'utiliser leurs bottes secrètes. Pas de machine pas de guitare. Juste les voix. Zazie a décidé de tester ses poulains sur une chanson qu'elle affectionne tout particulièrement : Thank You d'Alanis Morissette.

Pendant les répétitions, Will Barber est en difficulté, pas vraiment à l'aise sur la tonalité. Pour départager ces deux artistes que tout oppose, Zazie ne se basera que sur une chose : "je jugerai sur la vérité, est-ce que j'y crois, est-ce que ça leur ressemblance ?" Lors de la battle, chacun des talents a su insufler un peu de son propre univers dans une chanson loin de leur univers. Le blues pour Will Barber, la sensibilité à fleur de peau pour Delaurentis.

Zazie est perdue à la fin de la battle, Florent Pagny concède : "ce n'est vraiment pas facile, les deux s'en sont très bien sortis", mais il a une petite préférence pour Delaurentis. M Pokora lui a eu l'impression d'être confronté à "deux grands professionnels". Il explique : "on a eu l'impression d'être sur un grand festival aux Etats-Unis". Mais il est plus attiré par Will Barber. Mika aussi qui trouve le chanteur "fascinant" veut savoir "pourquoi il est venu chanter". Zazie est d'accord avec ses collègues. Après de longues minutes d'hésitations, elle choisit de garder Will Barber, elle aussi fascinée par cette capacité à changer une chanson à chaque fois qu'il l'interprète.