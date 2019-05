Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Pierre Danaë a décidé de se recentrer sur ce qu'il aime, pour ce prime de demi-finale. Il va chanter The Scientist de Coldplay, "déjà parce que c'est l'une de mes chansons préférées au monde". "Je la trouve magnifique," raconte le talent à Julien Clerc.



De son côté, Clément va défendre La quête de Jacques Brel. "C'est un peu ce que je vis depuis deux ans," confie le talent à son coach. "L'impossible rêve qu'on peut atteindre grâce à la persévérance et le travail, c'est ce que je me suis toujours mis en tête. Quel meilleur message que d'atteindre l'inaccessible étoile en demi-finale de The Voice avec Brel qui en plus, m'avait ouvert les yeux". Après l'avoir écouté une première fois, Soprano lui conseille de mélanger "l'ancien Clément et le nouveau".





AU PROGRAMME







Samedi dernier, ils étaient 12 talents à se présenter sur la scène de The Voice pour ces quarts de finale. 3 talents par équipe pour seulement 2 places. Le public avait la possibilité de sauver un talent dans chaque équipe et chaque coach devait ensuite faire un choix. Pour cette demi-finale, vous retrouverez donc deux talents par équipe. Dans la Team Jenifer : Sidoine & Léona Winter. Dans la Team Mika : Whitney & Gjon's Tears. Dans la Team Soprano : Clément & Vay. Dans la Team Julien Clerc : Pierre Danaë & Léonard.



