Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Ils étaient 12 talents à se présenter sur la scène de The Voice pour ces quarts de finale. 3 talents par équipe pour seulement 2 places. Le public avait la possibilité de sauver un talent dans chaque équipe et chaque coach devait ensuite faire un choix.

Dans l’équipe de Jenifer

La semaine dernière, Sidoine avait fait un pari plus que risqué en reprenant une chanson que personne n'avait jamais osé travailler dans The Voice : "La Marseillaise". Un choix salué par les téléspectateurs qui ont choisi de l'envoyer en quart de finale. Ce soir, en acceptant le choix de Jenifer de reprendre "Wicked Game" de Chris Isaak, Sidoine a convaincu une nouvelle fois le public. Jenifer elle, a dû faire un choix entre Poupie et Léona Winter. C'est à cette dernière qu'elle a donné rendez-vous la semaine prochaine !



Dans l’équipe de Mika

Pour la deuxième semaine consécutive, Whitney a été sauvée par le public. Celle qui nous confiait avant ce prime, "Mon village est devenu un grand village", ne voulait pas décevoir les gens qui avaient voté pour elle. Pari réussi avec sa reprise de "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion. Entre Gjon's Tears et London Loko, Mika a choisi de saluer la prestation du premier talent. Sur "Rocketman" d'Elton John, Gjon's Tears a pour la première fois, joué le jeu de se dévoiler sur scène.



Dans l’équipe de Soprano



Clément a lui aussi, reçu une nouvelle fois le soutien du public. Pari gagnant pour son interprétation de "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman. Soprano a dû ensuite faire un choix entre Gage et Vay. C'est avec ce dernier qu'il continu aussi l'aventure !

Dans l’équipe de Julien Clerc

Léonard chantait lui aussi, pour la première fois en français. Sa performance sur "Goodbye Marylou" de Michel Polnareff lui a valu le soutien des téléspectateurs. Entre Laureen et Pierre Danaë, Julien Clerc a choisi de garder la voix si singulière de ce dernier.



