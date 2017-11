Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Le nouvel album éponyme de Louane est dans les bacs depuis aujourd'hui. De la pop, des ballades et des collaborations dignes des plus grands...focus sur un opus résolument touchant.

En 2013, Louane faisait ses premiers pas sur la scène de The Voice, l'émission qui l'a révélée au public. 4 ans plus tard, la jeune femme démontre une nouvelle fois son talent en signant un opus très personnel, qu'elle a tenu à intituler comme elle : "Louane". Un prénom de scène qu'elle a créé en contractant son prénom et celui de l'une de ses sœurs qui se prénomme Louise. Dans cet album, l'artiste aborde des sujets qui lui sont chers, comme le manque, l'amour ou encore la vie. De nombreux chanteurs et compositeurs comme Benjamin Biolay ou encore Patxi Garat ont collaboré à faire de ces quinze titres, de véritables petits bijoux.

Sur Instagram, la chanteuse a posté la photo de la pochette, accompagné d'un texte très touchant : "On est jeudi, il est minuit. Et voilà! Enfin ! Ces histoires, ces mots, ces émotions qui m'ont fait vibrer pendant ces mois de studio. Ces chansons que j'ai travaillé seule ou avec des auteurs-compositeurs si talentueux, sont maintenant les vôtres. J'espère qu'elles vous plairont. J'espère qu'elles continueront d'écrire cette histoire à part qui est la nôtre". Après l'accueil qu'à reçu son premier album, "Chambre 12" , nul doute que ses fans se feront une joie de découvrir à nouveau l'univers de Louane.