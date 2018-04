Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 14 avril, la 12e émission de cette saison 7 de The Voice a été marquée par la fin de la phase des duels. Deux talents de la même équipe se sont ainsi affrontés face à face. Chaque talent a dû se surpasser pour faire la meilleure performance possible afin de convaincre son coach de le garder. Et pour cause, à l’issue de chaque duel, un seul d’entre eux était sélectionné. Plus aucun repêchage ou vol de talent possible. Et l’enjeu était de taille : une place pour les grands shows en direct.

L’équipe de Florent Pagny

Après cette seconde salve de duels, on fait le point sur les équipes des coachs. Ainsi, Florent Pagny a décidé d’opposer Gabriel à Lorrah Cortesi. Les deux talents se sont ainsi affrontés sur le duo emblématique de Peter Gabriel et Kate Bush, Don’t give up. Malgré des coachs divisés, Florent Pagny a préféré l’émotion véhiculée par Gabriel. En fin de soirée, l’interprète de Savoir aimer a composé un duel 100% féminin composé de Yasmine Ammari et de Norig. Les deux talents se sont attaquées à This is what you came for de Rihanna. Finalement, Florent Pagny a décidé de continuer avec Yasmine Ammari. Gabriel et Yasmine Ammari rejoignent ainsi Raffi Arto et Hobbs, déjà sélectionnés.

L’équipe de Mika

Cette semaine, Mika n’a eu qu’un seul duel à constituer. Il s’agit de celui formé par Guillaume et Queen Clairie. Les deux talents se sont ainsi opposés sur le titre Sign of the times d’Harry Styles. Le coach a décidé de choisir Guillaume. Ce dernier rejoint ainsi Sherley Paredes, Casanova et Frédéric Longbois.





L’équipe de Pascal Obispo

Ce samedi, Pascal Obispo n’a pas chômé. Il a en effet dû départager pas moins de trois duels. Il a tout d’abord opposé Ecco à Kelly sur le titre Jacques a dit de Christophe Willem. Il a finalement décidé de choisir Ecco pour sa rigueur et sa maturité. Il a ensuite dû départager Kriill et Abel Marta qui ont livré une prestation complètement dingue sur Alors on danse de Stromae. Et ce sont finalement Richard et Klaar de Kriill qui ont convaincu le plus le coach. En fin de soirée, Pascal Obispo a dû faire face à un choix cornélien. Il a eu énormément de mal à choisir entre Betty Patural et les JAT. Ces dernières ont réalisé une très belle prestation sur Désenchantée de Mylène Farmer. Après avoir reçu l’aide de Mika, Pascal Obispo a décidé de continuer l’aventure avec Betty Patural. Kriill, Ecco et Betty Patural rejoignent Xam Hurricane.





L’équipe de Zazie

Zazie a débuté la soirée en opposant Karolyn à Edouard Edouard sur un titre de Louise Attaque, J’t’emmène au vent. Après la belle performance de ses deux talents, Zazie a décidé de donner sa chance à Edouard Edouard. Puis, elle a décidé d’opposer Yvette à Liv Del Estal sur le titre Yellow de Coldplay. Et c’est finalement Liv Del Estal qui a su séduire sa coach. Edouard Edouard et Liv Del Estal rejoignent ainsi B Demi-Mondaine et Maëlle, déjà sélectionnées pour les grands shows en direct.