A seulement 11 ans, Louna a réussi son pari : se faire repérer parmi la foule et participer à The Voice Kids. Un rêve devenu réalité pour ce talent hors-norme ! Portrait.

Louna n'est pas une fillette comme les autres. Du haut de ses 11 ans, cette petite fille pleine de talent s'est imposée aux auditions à l'aveugle grâce à sa voix spectaculaire. Il y a quelques mois, Louna crée elle-même sa chance en provoquant le destin. Alors qu'elle se trouve avec sa mère au Palais des sports pour assister à un concert de The Voice, elle prend son courage à deux mains et pousse la chansonnette pendant l'entracte. Le miracle se produit alors : bluffé par son grain de voix si particulier et par sa maîtrise technique, le public est conquis et en redemande. Louna s'exécute, ravie, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Mais ces derniers ne sont pas les seuls à profiter du spectacle. En effet, le producteur de The Voice Kids, qui passait par là est lui aussi conquis par la voix de la jeune fille et s'empresse de lui proposer une place pour les auditions à l'aveugle. Un rêve devenu réalité pour Louna ! Ce vendredi 26 octobre, elle tentera donc de faire carton plein. Son but : que Soprano, Jenifer, Patrick Fiori et Amel Bent se retournent en écoutant sa jolie voix.

