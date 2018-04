Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Dans The Voice, les coachs se retrouvent souvent dans des situations inextricables. En effet, plus on avance dans l’aventure et plus il leur est difficile de départager leurs talents. Après le choix cornéien de Zazie la semaine dernière qui s’est retrouvée bien embarrassée quand il a fallu choisir entre Gulaan et Maëlle, c’est au tour de Pascal Obispo de se montrer hésitant. Mika qui connaît bien ce sentiment - tant il a hésité la semaine dernière entre Sherley Paredes et Capucine -, lui propose son aide.

Ce samedi, Pascal Obispo a en effet décidé d’opposer le trio des JAT à Betty Patural sur le titre emblématique de Mylène Farmer, Désenchantée. Un défi pour Betty Patural qui devait se concentrer sur son interprétation et ne pas se laisser impressionner par la technique parfaite des JAT. Mais au final, les quatre chanteuses ont livré une prestation magnifique, rendant la tâche d’autant plus ardue à leur coach. "Je n’ai pas senti de duel, elles se sont amusées toutes les quatre à faire une prestation ensemble tout simplement, c’était un quatuor quoi. C’était joli, c’était bien. C’est difficile. (…) C’est super dur ! Je ne peux pas avoir joker ?" a alors déclaré Pascal Obispo.

Voyant l’embarras de son camarade, Mika, qui a fait part plus tôt d’une légère préférence pour Betty Patural, s’est alors proposé de l’aider : "Pascal tu fais des disques… Avec qui, si tu devais fermer tes yeux, instinctivement tu irais faire des disques ? Instinctivement, un des deux talents, ce serait qui ?" Une méthode qui a visiblement porté ses fruits puisque Pascal Obispo a d’emblée répondu : "Je pense que ce serait avec Betty !"

