Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Dièse – Saison 2

On se souvient d’abord de Dièse, une jeune femme au sourire ravageur et au timbre de voix unique. Protégée de Florent Pagny, la chanteuse avait été sauvée par l’interprète de Ma liberté de penser après son face à face d’avec Sarah Bismuth sur Titanium de David Guetta. La suite de l’aventure a été également une réussite pour Dièse puisqu’elle a été qualifiée après le premier prime en direct face à quatre autres talents de l’équipe de Florent Pagny puis jusqu’en quarts de finales pour enfin atteindre la demi-finale, avant d’être éliminée aux portes de la victoire.

Charlie Boisseau – Saison 3

A 25 ans, Charlie souhaitait mettre de côté son métier d’infirmier pour se consacrer à sa passion. Sélectionné par Garou lors de son audition à l’aveugle, le jeune chanteur s’est retrouvé face à Igit pour sa battle sur Like a Hobo de Charlie Winston. Si Garou a préféré continuer l’aventure auprès d’Igit, Florent Pagny a été convaincu par la prestation de Charlie. Et après avoir été repêché, ce dernier a poursuivi son chemin jusqu’à l’épreuve ultime puis jusqu’en quarts de finale avant d’être éliminé.

David Thibault – Saison 4

David Thibault a également connu de nombreux rebondissements lors de son aventure dans la quatrième saison de The Voice. Choisi par Florent Pagny lors de son audition à l’aveugle, le chanteur a ensuite été repêché par Mika lors de l’épreuve ultime où il avait interprété My Girl du groupe The Temptations. Durant le premier prime en direct, David Thibault a réussi à séduire le public sur Wake Me Up d’Avicii. Il s’est ensuite qualifié en quarts de finale puis en demi-finale avant d’atteinte l’épreuve tant attendue : la finale de The Voice. A l’issue de cette quatrième saison, David Thibault s’est placé en troisième position derrière Anne Sila et le grand gagnant de la compétition, Lilian Renaud.