Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Dilomé est un garçon très courageux. Ceux qui en doutent n’ont qu’à regarder sa prestation lors du premier direct. Alors que le talent se produit réellement pour la première fois à la télévision et en public, il ose tout. Non seulement il décide de reprendre la chanson d’un des coachs ce qui ajoute à la pression mais en plus il décide de chanter un tube de Florent Pagny qui n’est pas son coach.





C’est un pari qui semble fou. D’ailleurs M Pokora ne manque pas de prévenir son talent que le risque est grand. Reste que Dilomé maintient son choix et s’approprie l’un des titres les plus exigeants de Florent Pagny. Comme ce dernier le souligne, sous une apparence assez simple, le tube Savoir Aimer imaginé par Pascal Obispo et Lionel Florence est en réalité d’une grande difficulté. Sous les yeux approbateurs de son interprète original, Dilomé réussit néanmoins à vaincre son trac et à partager son plaisir avec le public et les quatre coachs. M Pokora, Mika, Zazie et Florent Pagny apprécient en effet la prestation du talent. Celui-ci arrive à proposer une version qui s’avère plus qu’intéressante. Malheureusement cela ne lui suffit pas pour se qualifier pour la suite du show musical. Reste que Dilomé a fait preuve d’intelligence et démontré à tout le monde qu’il sait parfaitement se servir de sa voix.