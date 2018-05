Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Ils sont encore 8 talents en compétition. Ce soir, ils ne seront plus que 4. Qui de Maëlle, Raffi Arto, B. Demi Mondaine, Xam Hurricane, Frédéric Longbois, Ecco, Yasmine Ammari se qualifiera pour la finale ?

Qui ira en finale de The Voice ? Ils ne sont plus que deux talents par équipe. Un seul d'entre eux conservera l'espoir de remporter The Voice à l'issue de la soirée. Qui de Maëlle ou B. Demi Mondaine se qualifiera dans la team Zazie ? Qui de Yasmine Ammari ou Raffi Arto saura faire la différence dans l'équipe de Florent Pagny ? Qui d'Ecco ou de Xam Hurricane se qualifiera dans l'équipe de Pascal Obispo ? Qui attendra la finale dans la team Mika entre Frédéric Longbois ou Casanova ? Ce soir, le public à les cartes en main. Il départagera, en effet, les talents de chaque équipe. Tous interpréteront un titre en solo ainsi qu'une chanson en duo avec l'autre talent de son équipe.



Tout au long de la soirée, vous aurez donc la possibilité de voter pour sauver votre talent préféré dans chacune des teams. Les talents de Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo ont besoin de vous pour poursuivre l’aventure The Voice.

23h05. Casanova chante "KID" d'Eddy de Pretto

"C'est un truc de dingue qui se passe avec toi. J'ai la chair de poule. Tu ne veux pas être banal. Et bah tu sais quoi ? Tu n'es pas du tout banal", salue Mika.





23h. Frédéric Longbois interprète "NESSUN DORMA" Pavarotti

"C'était un choix osé, risqué. Quand il monte sur la scène, on commence à oublier les origines de l'histoire. On se rend compte qu'il faut se méfier de Bécassine. Il y a une intention, une direction. Chaque semaine il nous a étonné et ça c'est hyper rare"





22h54. Nikos annonce que B. Demi Mondaine intégrera le prochain show du couturier Jean-Paul Gaultier.

22h44. Maëlle est sauvée par le public. Elle va en finale.

22h44. Pascal Obispo chante en exclusivité son titre Chante la rue chante, le premier titre de son prochain album.

22h34. B. Demi Mondaine et Maëlle reprennent "I PUT A SPELL ON YOU" Annie Lennox





22h24. Maëlle chante Diego, libre dans sa tête de France Gall. "J'aime bien me cacher, ne pas montrer mes sentiments", avoue Maëlle lors des répétitions. "J'adore Zazie. Elle a un côté maman", ajoute-t-elle.

Standing ovation pour Maëlle. "Chez toi, il y a vraiment quelque chose de spécial. C'est toi, ce n'est pas calculé. Tu as choisi une chanson très dure. Tu as pris des risques. C'est ce qui forme les carrières", lance Mika.





22h16. B. Demi Mondaine reprend Show must go on de Queen.

"B. Demi Mondaine est sortie de sa zone de confort", explique Zazie. "Elle amène cette chanson dans son monde. Elle a réussi son coup", Florent Pagny.





22h12. Xam Hurricane est qualifié pour la finale. Ecco est éliminée

22h10. Nikos et Karine Ferri rendent hommage à l'Association Grégory Lemarchal.

21h58. Ecco et Xam se mesurent l'un à l'autre sur le titre Mourir demain de Natasha St Pier et Pascal Obispo.





21h49. Xam Hurricane chante Et maintenant de Gilbert Bécaud.

"Il la chante en pensant que c'est terminé. C'est Xam", lance Pascal Obispo "Après ça, je ne pense pas qu'il va partir", Mika. "A la fin, tu laisses la place à la folie et c'est là que ça devient intéressant", ajoute-t-il. Xam Huricane a cassé le micro en le lançant par terre à la fin de prestation. Ce qui amuse beaucoup les coachs.





21h45 Ecco interpréte Rolling in the deep d'Adele.

"Elle vient de montrer quelque chose qu'elle n'avait pas fait jusqu'à maintenant. J'ai été surpris", a lancé Pascal Obispo. "Je veux montrer au public que j'ai de la voix", Xam Hurricane.





21h39. EQUIPE DE FLORENT PAGNY. Raffi Arto est sauvé par le public. Il va en finale.

21h26. "Les deux talents vont livrer un duel musical", annonce Nikos. Yasmine Ammari et Raffi Arto chantent "KATCHI" Ofenbach vs. Nick Waterhouse.





21h17. Yasmine Ammari chante Historia de un amor de Luz Casal.

"J'ai toujours rêvé de faire un duo avec Florent Pagny", avoue-t-elle. "Elle va chercher dans la profondeur", analyse Florent Pagny. "Ca donne envie d'écrire des chansons", ajoute Pascal Obispo.





21h10. Raffi Arto interprète J'irai ou tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Il s'est donné comme objectif de ne pas s'accompagner du piano. "La finale, ça serait la cerise sur le gâteau".

Mika, Florent Pagny, Zazie, Pascal Obispo dansent sur sa prestation. "Dès qu'il y a le public, il est dans son élément', Florent Pagny. "Démarrer cette émission et mettre le feu tout de suite... Bravo". "J'ai oublié ton âge. T'as 16 ans, c'est dingue", ajoute Mika.





21h08. Le direct de The Voice commence

En attendant le lancement de The Voice, retrouvez la prestation de Bigflo et Oli avec les talents de l'émission.





