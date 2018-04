Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

C'est parti pour le deuxième prime en direct de The Voice, présenté par Nikos Aliagas. Ils sont encore trois talents par équipe en compétition. Qui saura se distinguer dans l’équipe de Zazie entre Maëlle, Edouard Edouard et B. Demi Mondaine ? Qui fera la différence dans la team de Mika entre Casanova, Guillaume et Frédéric Longbois ? Qui tirera son épingle du jeu dans l’équipe de Pascal Obispo entre Ecco, Xam Hurricane et Betty Patural ? Qui sera sélectionné dans la team de Florent Pagny entre Raffi Arto, Hobbs et Yasmine Ammari ? A la fin de la soirée, il ne restera plus que deux talents par équipe.



MYTF1 a assisté, en avant-première, aux répétitions de l’équipe de Pascal Obispo ce vendredi. Le show promet de belles surprises entre une programmation éclectique, une mise en scène particulièrement travaillée et des talents qui sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes pour ne pas décevoir leur coach et le public. Car, ce samedi encore, les téléspectateurs auront un rôle primordial. Ils auront le pouvoir de sauver un talent par équipe. Mika, Florent Pagny, Pascal Obispo et Zazie pourront, quant à eux, ne pourront choisir qu’une personne parmi leurs deux protégés restants. Alors qui sera qualifié pour les demi-finales ? La réponse en fin de soirée.

22h03. Yasmine Ammari reprend le titre TOO GOOD AT GOODBYES de Sam Smith.

21h57. C'est au tour de Raffi Arto de monter sur scène. Il reprend un titre de son idole Elvis Presley : CAN'T HELP FALLING IN LOVE. Une prestation piano voix, toute en douceur.

Standing ovation pour le jeune prodige. Les coachs sont debout. "Il a chanté comme un grand", lance Florent Pagny.





21h51. Hobbs reprend le titre Runnin', Naughty boy ft Beyoncé, Arrow Benjamin

"C'est un virtuose. Il n'est jamais à côté. Il chante comme il respire", Florent Pagny.





21h50. Place à l'équipe de Florent Pagny

21h45. Le talent qualifié par le public est Ecco. Pascal Obispo sauve Xam Hurricane.





21h28. Betty Patural reprend Isn't she lovely de Stevie Wonder. Elle est accompagnée d'une troupe de gospel. Et s'accompagne au piano.

"Bravo Betty, tu as eu raison", lance Pascal Obispo. "Elle a un truc à part", ajoute Mika. "Elle a un côté personnage de BD avec sa sensibilité", relève Florent Pagny.





21h20. Ecco interprète L'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Un titre qui la touche particulièrement. C'est la première chanson qu'elle a chanté quand elle était petite.

Une prestation pleine de sobriété. Pascal Obispo a les larmes aux yeux. "Ecco, c'est la pureté, la précision? C'est de l'orfèvrerie", lance Pascal Obispo. "Tu l'as fait comme une gamine de ton âge", note Zazie.









21h17. Xam Hurricane fait son entrée sur scène dans une cage. Il interprète Quand on arrive en ville de Daniel Balavoine. Le talent est habité. Les coachs sont debouts.

"Il sort de sa cage le fauve", lance NIkos. "C'est un showman. Il est né pour ça", dit Pascal Obispo. "Il n'y a jamais eu un talent comme toi dans The Voice", explique Mika.









21h13. Place à l'équipe de Pascal Obispo

21h07. Les douze talents font leur entrée sur scène accompagnés de Bigflo et Oli. Ovation pour le duo à la fin de la prestation. "On est en train de réaliser notre rêve", confient-ils. Ils prennent un selfie avec Nikos.





A noter que The Voice accueillera trois invités: Bigflo et Oli, Louis Delort et Slimane.