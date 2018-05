Par SB | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, c'est la grande finale de The Voice. A l'issue de cette soirée exceptionnelle, on saura le nom du successeur de Lisandro Cuxi : Xam Hurricane, Maëlle, Raffi Arto ou Casanova ?

La compétition touche à sa fin. The Voice connaîtra le nom de son nouveau gagnant à l'issue de cette grande finale tant attendue. Ils sont encore quatre talents à viser le titre de "Plus Belle Voix de France". Pour l'équipe de Florent Pagny, Raffi Arto, petit prodige du piano, fan de rock'n'roll old school. De semaine en semaine, l'adolescent a soufflé un vent de fraîcheur sur le plateau de The Voice et démontrer qu'il était à l'aise dans tous les styles de musique. Pascal Obispo est parvenu à emmener en finale un ovni de la musique : attitude punk, prestation habitée, Xam Hurricane porte bien son nom de scène car une fois que les amplis sont branchés, le micro dans ses mains, c'est une tempête force 4 qui s'abat sur le ring de The Voice.

Casanova est le champion de Mika. Le jeune corse est un miraculé de l'émission. D'abord volé par Mika à Zazie, c'est grâce à un coup de pouce du destin qu'il se voit offrir l'opportunité d'intégrer les émissions en direct et se hisse jusqu'au carré final. Maëlle est la dernière artiste qui compose ce carré magique. Il y a un an, cette jeune fille aux grands yeux bleus ne chantait pas en public. De prime en prime, elle prend confiance en elle et livre des prestations qui bouleversent les coachs. Son duo avec Gulaan sur le titre "Fragile" de Sting est encore dans toutes les mémoires. Alors le talent de Zazie sera-t-elle la première fille à gagner The Voice ? Réponse ce soir. On se donne rendez-vous à 21 heures pour le lancement de cette grande finale. Une finale que l'on commente ensemble, minute par minute.