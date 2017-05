Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

21h59. Hélène reprend le titre La ceinture d'Elodie Frégé.

21h58. Place à l'équipe de Florent Pagny

VOTEZ POUR VOTRE TALENT PRÉFÉRÉ

5 – Hélène

6 – Shaby

7 – Julia Paul

8 –Lucie

Pour voter :

- Envoyez le numéro de votre talent préféré par SMS au 72 500

(0,99€ + prix SMS)

- Appelez le 36 80

(Service 0,99€ / appel + prix appel)

- ou cliquez ici

(0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur)





21h53. Mika sauve Imane.





21h52. Voici les résultats pour l'équipe de Mika

Les deux talents sauvés par le public sont Vincent Vinel et Audrey.





21h45. Pour soutenir les talents de Mika, c'est ici



The Sugazz : envoyez 1 au 72 500

Imane : envoyez 2 au 72 500

Vincent Vinel : envoyez 3 au 72 500

Audrey : envoyez 4 au 72 500





21h36. Audrey fait son entrée sur scène. Elle reprend le titre The Shoop Shoop song. Elle a, comme à son habitude, son éventail à la main. Standing ovation pour la jeune femme. "Là, c'était Audrey et son orchestre. Audrey a du style. C'est un don. J'ai été bluffée", lance Zazie.





21h30. Vincent Vinel s'attaque à du Queen. Il reprend le titre Somebody to love. Il est accompagné d'une chorale. Mika a du mal à parler. "Ce soir j'avais l'impression que tu n'as pas cherché à nous plaire. Tu as chanté pour toi. Bienvenue dans la compétiton". M Pokora explique qu'il est possédé, qu'il n'a pas choisi la facilité. "Tu l'as fait admirablement bien mon pote". "C'est un vrai performeur" ajoute Florent Pagny. Les internautes ont été conquis par sa prestation.





21h21. Imane revisite la chanson "Quelque chose en nous de Tennessee de Johnny Hallyday. Nikos rappelle qu'Imane n'a que 17 ans et qu'elle n'a peur de rien sur le live. "T'es une femme sublime. T'as la puissance et l'intensité émotionnelle", explique Mika son coach.





21h13. Place aux Sugazz. Très belle entrée en matière. Les trois jeunes femmes mettent le feu à la scène. "Vous avez brillé. Je suis très fier de vous", affirme leur coach Mika.

La soirée débute avec l'équipe de Mika. Pour les Sugazz, votez 1, pour Imane, le 2, pour Vincent Vinel, le 3, pour Audrey le 4.





Nikos explique le déroulement de la soirée. Deux talents seront sauvés par le public, un par son coach.

21h07. Les talents reprennent Shape Of You d'Ed Sheeran. Les coachs viennent les rejoindre sur scène.





21h05. The Voice, ça commence maintenant. Bon live à tous.

La pression monte pour les talents de The Voice 6. Ce soir, ils se produiront, pour la première fois, sur scène en direct. Pour pouvoir poursuivre l’aventure, ils vont devoir vous convaincre mais aussi leur coach. En effet, deux talents par équipe seront sauvés par les téléspectateurs, un autre sera sauvé par leur coach. Qui tirera son épingle du jeu ? Quels talents vous impressionneront le plus ? Une chose est sûre, cette soirée s’annonce déjà riche en surprises et en rebondissements.

En attendant ces grands shows en direct, MYTF1 vous propose de faire un point sur les équipes. Chez Florent Pagny, quatre filles : Hélène, Lucie, Shaby, Julia Paul. Chez Zazie : Emmy Lyana, Marvin Dupré, Matthieu et Nicola Cavallaro. Mika de son côté a décidé, de son côté, d’emmener avec lui The Sugazz, Imane, Vincent Vinel et Audrey. M Pokora, pour sa part, peut compter sur Lisandro Cuxi, Ann-Shirley, Marius et Dilomé…

Prêts pour les grands shows en direct ? La soirée, présentée par Nikos Aliagas, commence à 21h, soyez donc au rendez-vous.N’oubliez pas, ce soir, vous pourrez voter pour votre talent préféré. MYTF1 vous donne la marche à suivre. Chaque talent de chaque équipe portera un numéro : 1, 2, 3 ou 4. Pour voter, il vous suffit :

- Envoyez le numéro de votre talent préféré par SMS au 72 500 (0,99€ + prix SMS)

- Appelez le 36 80 (Service 0,99€ / appel + prix appel)

- ou cliquez ici (0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur)