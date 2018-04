Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Seize talents sont attendus samedi soir sur la scène de The Voice 7 pour les premiers directs du concours musical de TF1. Parmi cette belle brochette de finalistes figurent des artistes qui n’affichent que 16 ans au compteur : Raffi Arto, Maëlle et Ecco. Originaire de Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté, cette dernière sera opposée à Xam Hurricane, Betty Patural et Kriill pour gagner sa place dans l’équipe Pascal Obispo pour la suite de l’aventure.

Avant de faire face pour la première fois à la pression du direct, Ecco a réservé une belle surprise à tous ceux qui croient en elle. La jeune artiste, qui a fait un carton plein lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise de Life On Mars de David Bowie, a dévoilé sur la toile le clip de sa reprise de Cut To The Feeling, un titre de Carly Rae Jepsen. Une belle manière de faire attendre ses fans jusqu’à samedi soir. Pour cette vidéo, tournée à Besançon sa ville d’origine, Ecco est entourée des élèves du Conservatoire du Grand Besançon ainsi que de l’Octuor de Violoncelles de Besançon.

Diffusé samedi soir à partir de 21h sur TF1, le premier direct de The Voice 7 mettra également en compétition, au sein de l’équipe Florent Pagny, Hobbs, Raffi Arto, Gabriel et Yasmine Ammari. Le public et Zazie devront départager de leur côté Maëlle, Edouard Edouard, Liv Del Estal et B. Demi Mondaine. Enfin, Mika devra se séparer de Frédéric Longbois, Sherley Paredes, Casanova ou Guillaume.





Découvrez ci-dessous le clip de Can You Feel It, la reprise des Jackson 5 par les 16 finalistes de The Voice 7 :