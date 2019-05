Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Ils étaient 16 talents à se présenter sur la scène de The Voice pour ce premier live. 4 talents par équipe pour seulement 3 places. Le vote du public était de retour pour en sauver 2 et chaque coach avait ensuite 1 voix. Résumé !







Dans l’équipe de Mika

“C’est la différence entre chaque talent qui me rend fier. Mais c’est aussi le fait qu’ils m’aient fait confiance,” commente Mika. Les téléspectateurs ont choisi de sauver Whitney et Gjon's Tears. Mika lui, a donné sa chance à London Loko.







Dans l’équipe de Jenifer

“Ce que j’aime dans mon équipe, c’est la diversité. Je suis bluffée par leur talent et leur courage. Ce sont des vrais beaux artistes authentiques !” confie Jenifer. Les téléspectateurs ont choisi de sauver Sidoine et Léona Winter. Jenifer a choisi de sauver Poupie.







Dans l’équipe de Soprano

"Aujourd'hui, on les a redécouvert et ça me fait super plaisir," explique Soprano. Les téléspectateurs ont choisi de sauver Gage et Clément. Soprano a choisi de garder Vay.



Dans l’équipe de Julien Clerc

"Les quatre prestations méritaient d'aller vers les finales. On sait tous que c'est un jeu et ne pas être gardé ce soir, ne signifie pas qu'on ne fera pas une grande carrière plus tard," rassure Julien Clerc. Les téléspectateurs ont choisi de sauver Pierre Danaë et Léonard. Julien Clerc a choisi de sauver Laureen.





