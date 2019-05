Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Leona Winter avait surpris les quatre coachs dès son audition à l'aveugle. En se présentant sur la scène de The Voice, cet artiste transformiste qui se prénomme Rémi dans la vie de tous les jours, avait bien conscience de sa différence. Mais c'est par sa voix et sa personnalité hors norme que Leona Winter est parvenue à convaincre sa coach Jenifer, étape après étape. Comme tous les autres talents encore en course, elle se prépare à chanter en direct devant des millions de téléspectateurs, samedi soir. Pour les convaincre, elle a choisi "Kid" d'Eddy de Pretto. Une chanson qui parle beaucoup à l'artiste transformiste qui a ressenti le besoin de se dévoiler complètement à sa coach. Lors d'un coaching, Leona Winter présente Rémi à Jenifer. C'est avec beaucoup d'émotion que ce dernier se livre sur les blessures de son enfance liées à sa différence.





Après les auditions à l’aveugle, l’épreuve inédite des KO et les battles, place maintenant aux grands shows en direct. Ils sont 16 talents, soit 4 par équipe, à se préparer pour la première grande soirée de samedi. Dès 21h sur TF1, ils se succèderont pour prouver aux téléspectateurs et à leur coach qu’ils sont la plus belle voix de France.











Dans l’équipe de Jenifer : Poupie, Sidoine, Leona Winter et Arezki x Geoffrey. Dans l’équipe de Mika : Gjon’s Tears, Whitney, Albi et London Loko. Dans l’équipe de Soprano : Clément, Gage, Vay et Scam Talk x Mayeul. Dans l’équipe de Julien Clerc : Laureen, Léonard, Pierre Danaë et Théophile Renier. Samedi soir, deux talents seront sauvés par le public et le coach décidera quel sera le troisième talent sauvé. A la fin de la soirée, quatre talents quitteront l’aventure.





