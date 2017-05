Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, la belle Emmy Liyana devait prouver à Zazie qu’elle méritait sa place sur les grands shows en direct en se confrontant à Alexandre Sookia et Marius. Une mission pas si aisée puisque tous deux ont montré qu’ils avaient des ressources et la capacité de surprendre en se renouvelant sans cesse. Pour entrer dans la compétition lors de l’étape des auditions à l’aveugle, la jeune femme avait repris à son compte l’émouvante chanson de Franky Goes to Hollywood, Power Of Love. Lors de l’Epreuve Ultime, la toujours aussi discrète Emmy Liyana a choisi d’interpréter Feeling Good de Nina Simone.

Après environ deux minutes de chant, l’émotion était encore et toujours au rendez-vous. Si bien qu’en plus du public subjugué, c’est nos quatre coachs qui ont été bluffés par ce qu’ils venaient d’entendre. Et pourtant, la jeune femme ne donnait même pas l’impression d’avoir poussé sa voix.

Après les prestations du trio sélectionné par Zazie, est venue l’heure du choix crucial, un moment redouté par la chanteuse tant elle savait que tous méritaient leur place dans les directs. « Tu restes peut être dans une zone de confort, mais tu le retournes, tu en fais une proposition grave. Feeling Good avec cette gravité c’est aussi intéressant » a expliqué Zazie à Emmy Liyana. Avant de poursuivre et de donner son verdict : « Je vais m’appuyer sur le talent qui a besoin de faire la paix avec soi-même et je crois que le talent qui a le plus besoin de ça c’est Emmy Liyana ». Avec ce choix, l’interprète de Des Rails s’est ralliée à l’avis de Mika et de Florent Pagny, qui auraient tout les deux gardé la jeune femme.