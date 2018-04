Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

C’est avec Walk On The Wide Side, de Lou Reed, que Petit Green s’est offert une place dans l’aventure The Voice 7. Une prestation buzzée par trois coachs : Florent Pagny, Zazie et Mika. Mais ce moment si fort, qui a lui a permis d’avoir une place dans l’équipe de Zazie, n’est pas seulement un beau souvenir pour le jeune chanteur. Comme il l’a révélé lors de son coaching pour les auditions finales, il a vécu un vrai drame personnel peu avant d’entrer en scène.

En revenant sur son choix de chansons pour les auditions finales – Danser encore de Calogero, une chanson écrite par Zazie -, le talent a confié avec beaucoup d’émotion : "Les mots me touchent : la mort, le temps qui passe, la vie". Il a précisé à Zazie : "Il y a une grosse histoire pour moi. Elle raconte pas mal de choses et j’ai du mal à me mettre dedans." Lorsque la chanteuse lui a demandé "quelle histoire ça racontait", il a répondu : "le jour où j’ai passé les auditions à l’aveugle. On est rentrés avec la famille, tout ça. Et on a appris qu’un ami n’était plus là. Du coup, ça a été un mélange d’émotion à ce moment-là."

"J’ai un ami qui est décédé récemment. C’est à lui que je pense quand je chante cette chanson (Danser encore ndlr). Donc, c’est très dur pour moi", a-t-il poursuivi. "Toi, ta mission, c’est de dire : ‘On peut danser sur tout’. On peut danser sur l’absence. Ça ne va pas être facile. Donc sois lumineux. Tu chantes pour que la gaieté continue", lui a conseillé Zazie. "Je ne veux pas qu’il soit rattrapé par ce trop-plein d’émotion. Le rôle d’un artiste, c’est aussi de maîtriser cette émotion. C’est le gros, gros défi qu’a Petit Green", a conclu Zazie face caméra.