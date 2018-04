Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Mika a choisi de former un duo de haut vol en associant Queen Clairie et Guillaume. Pendant le coaching, il s’est rendu compte que la jeune femme avait une petite manie bien particulière lorsqu’elle était nerveuse.

Il en faut du courage pour se présenter face aux coachs de The Voice. Samedi 14 avril, il en fallait d’autant plus aux talents de cette saison puisqu’ils ont dû s’affronter en duels. Mais avant de monter sur scène, ils ont enchaîné les répétitions. Pour son premier duel de la soirée, Mika a mis en compétition la puissance de Queen Clairie – qu’il a volé à Florent Pagny lors de l’audition finale – face à l’univers bien particulier de Guillaume.

Pendant le coaching, les deux chanteurs étaient un peu déstabilisés face à la difficulté du titre Sign of The Times d'Harry Styles. Tant et si bien que Mika leur a même demandé d’"arrêter de réfléchir" afin de mettre moins d’intellect et plus de cœur dans leur interprétation. Queen Clairie était assez stressée, ce qui se ressentait sur sa posture. "Quand tu es nerveuse, tu te bloques", a expliqué son coach en imitant sa démarche de "Playmobil" ! Une expression qui a au moins elle le mérite de faire rire la jolie blonde. Quant à Guillaume, pour l'interprète de Relax il devait travailler sur son "maniérisme" trop présent.

Mais sur scène, la pression s’est envolée pour laisser place à une version très touchante, qui a séduit l’ensemble des coachs. Malheureusement pour la jeune femme, c’est la voix si spéciale de son rival qui a eu la préférence de Mika.