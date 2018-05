Par BS | Ecrit pour TF1 |

Le joli message de Raffi Arto à « sa princesse »

Raffi Arto vient d'être sauvé par le public. Ce dernier a été préféré, par le public, à la chanteuse algérienne Yasmine Ammari. Malgré l’euphorie de sa qualification, le jeune homme n’oublie pas d’avoir une pensée pour une personne chère à son cœur. En effet, il profite de ce moment pour faire une dédicace à une Princesse : Elle s'appelle Léna, elle lutte contre la leucémie.





Le duel en noir et blanc de Demi Mondaine et Mäelle

C’était l’unique dem-finale 100% féminine, cette année dans The Voice. Dans l’équipe de Zazie, s’affrontaient pour une place en finale, B. Demi-Mondaine et Maëlle. Deux talents à l’opposée l’une de l’autre, aussi bien en matière de personnalité que d’univers musical. Le temps d’un duo/duel, elles reprennent « I Put A Spell On You » dans la version jazzy d’Annie Lennox. C’est la deuxième fois que ce titre est interprété cette saison, lors de l’audition finale, Luca l’avait repris dans une version plus rock, plus chaotique, plus proche de l’originale de Screamin’ Jay Hawkins.









Pascal Obispo chante un titre inédit

Pascal Obispo est un homme toujours très pressé et très occupé. Le chanteur, nouveau coach de The Voice, prépare également un nouvel album. Sur la scène de la demi-finale, il fait un petit cadeau à ses fans en présentant un premier extrait intitulé « Chante la rue, chante ».







La Carioca, un moment doux-dingue dans The Voice

C’était poétique, doux, fous, humoristique, c’était à l’image de Frédéric Longbois mais Casanova a su parfaitement s’adapter à l’univers décalé de son rival de l’équipe Mika. Quand ils doivent reprendre « La Carioca » de Vincent Youmans, les deux talents emmènent The Voice dans une autre dimension. On en oublierait presque la compétition. Standing Ovation, de la part des coachs, mais aussi du public présent sur le plateau.



Zazie et Mika dansent

Ces deux-là ne sont jamais les derniers à s’éclater sur un titre qui les entraînent dans un tourbillon de folie. Alors que Fréderic Longbois et Casanova interprètent « La Carioca », Zazie et Mika laissent leurs hanches chaloupées sur le rythme lancinant du titre de Vincent Youmans. Et en profite pour faire quelques figures furtives.