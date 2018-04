Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

C'est un prime riche en émotion qui s'est déroulé ce samedi sur TF1. Après sept saisons, The Voice parvient encore à proposer des moments d'une intensité rare. Après l'étape des auditions finales, les quatre coachs ont assisté aux premiers duels. Pour les primes en direct, nos quatre coachs Mika, Florent Pagny, Pascal Obispo et Zazie n’ont gardé que les meilleurs talents.





Et un duel n'a laissé personne indifférent. Il s’agit de Maëlle et Gulaan. La première, âgée de 16 ans, a séduit le public et les coachs en reprenant "Toi et moi" de Guillaume Grand lors de son audition à l'aveugle, tandis que Gulaan a ébloui les coachs en interprétant un chant traditionnel mélanésien. Ce dernier a fait figure d’OVNI depuis son arrivée dans le programme bouleversant le jury et le public.







Pour sa prestation de samedi soir, Gulaan a une nouvelle fois envoûté l'assemblée tandis que Maëlle s'est surpassée. L'alchimie entre eux était au rendez-vous et les coachs n’ont pu caché leur émotion face à l'incroyable prestation des deux talents. Ils ont littéralement fondu en larmes. "On est dans deux planâtes qui débarquent. La musique est plus forte que tout, elle vous bouleverse (...) Merci pour avoir compris ce qu'était la musique", a confié Zazie à Maëlle et Gulaan. C’est finalement la jeune femme qu’elle a préféré sauver au détriment de Gulaan. La coach a toutefois salué le courage et le talent de ce dernier. De son côté, Gulaan a tenu à remercier Zazie avec des mots touchants.





Découvrez l'émotion de Zazie face à la prestation des deux talents :