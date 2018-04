Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Avec Raffi Arto, Ecco est la plus jeune participante à The Voice 7. Du haut de ses 16 ans, elle avait ému aux larmes Pascal Obispo lors de son audition à l’aveugle. Et depuis, elle fait un sans-faute. Mais pour le premier prime en direct du concours, elle s’est lancée un défi. "J’ai vraiment envie de surprendre les gens, de leur montrer que j’ai une part d’assurance et que je peux tenir une scène", expliquait-elle en coulisses. Pour son coach, "il lui manque encore la présence". Autant dire qu’Ecco jouait gros samedi soir.





La jeune fille a choisi de chanter There must be an angel d'Eurythmics, un titre plus difficile à interpréter qu’il n’y paraît. Pourtant, elle a su y apporter un savant mélange de fragilité, de grâce et de maturité. Résultat, sa prestation en deux temps – une première partie en s’accompagnant au piano puis une deuxième avec une chorale – a bluffé les coachs et tout particulièrement l’interprète de Lucie.



"Qu’est-ce que tu veux faire devant cette beauté, cette pureté, cette technique, à son âge ?", s’est interrogé Pascal Obispo après avoir demandé au public d’applaudir encore plus fort sa petite protégée. Le public ne s’y est pas trompé et a permis à Ecco d’aller encore plus loin dans la compétition.