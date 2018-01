Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Participer à la septième saison de The Voice n’est pas le seul défi que s’est lancée Ecco. A 16 ans seulement, cette jeune chanteuse venue tout droit de Besançon mise sur un titre plus que difficile pour les auditions à l’aveugle : Life on Mars de David Bowie. "Ce n’est pas facile de reprendre du Bowie, mais j’avais envie de montrer que même à 16 ans on peut avoir du cran. Si je passe cette étape des auditions à l’aveugle, ça veut dire que j’ai peut-être ma place dans le monde de la musique", confie-t-elle avant d’entrer en scène.

La réaction du public et des coachs doit sans nul doute rassurer Ecco sur son avenir dans la musique. Avec sa prestation piano/voix, elle envoûte littéralement le plateau de The Voice 7. Buzzée par Florent Pagny, Zazie, Pascal Obispo et Mika, la chanteuse, dont le nom de scène fait référence à un mot italien, a même droit à une standing ovation de la part des coachs ainsi qu’à une avalanche de compliments. "C’était vraiment, vraiment bien car tu l’as fait à ta propre manière. Tu t’es accompagnée et tu l’as fait comme tu dois le faire, comme une fille de 16 ans qui a tout devant elle, qui n’a pas peur de chanter un énorme classique comme ça (…) C’était extrêmement musical. Je parle avec une petite voix car je ne veux pas briser l’atmosphère que tu as posée ici sur nous quatre", avoue Mika bluffé.

"Tu es une extraterrestre de l’émotion", lance pour sa part Pascal Obispo, la nouvelle recrue de The Voice, avant de se lever de son siège pour aller voir Ecco "de près". "C’était parfaitement délicieux. J’ai vécu un moment extraordinaire", lui confie-t-il en la remerciant. Pour Florent Pagny, les "fées se sont penchées sur son berceau". "Je n’ai jamais entendu le public aussi silencieux. Ce qui est incroyable c’est que tu es déjà un papillon dans ton chant, tu as déjà une maturité folle. J’ai déjà vu une grande artiste", conclut Zazie très touchée par cette prestation.