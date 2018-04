Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le stress est évidemment palpable durant les directs de The Voice. Et pour cause, ce samedi 21 avril, certains talents sont éliminés… Ce n'est pas le cas de Xam Hurricane, Ecco et Betty Patural qui récoltent les voix du public et celui de Pascal Obispo.

Après l'élimination de Liv Del Estal, c'est désormais au tour des talents de l'équipe de Pascal Obispo de se lancer sur la scène de The Voice pour les directs. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la team de l'interprète de "Lucie" est particulièrement douée. Difficile de départager les quatre talents et pourtant… La règle de l'émission est claire : à l'issue de ses directs, deux talents sont sauvés par le public et un troisième par son coach.

Alors qui de Ecco qui a chanté "There must be an angel" d'Eurythmics, Betty Patural avec le titre "Evidemment" de France Gall, Xam Hurricane avec "Les mots bleus" de Christophe ou encore Kriil avec "Nightcall" de Kavinsky a décroché sa place pour la suite de l'aventure de The Voice ?

Les téléspectateurs ont décidé de choisir Xam Hurricane et Ecco. Quant à Pascal Obispo, le coach a finalement opté pour la tendresse et la puissance de voix de Betty Patural. C'est donc malheureusement le duo électro de cette compétition, les Kriil qui quittent l'aventure.