Plus talentueux les uns que les autres, les talents de l’équipe de Pascal Obispo étaient plus motivés que jamais pour tenter de séduire les téléspectateurs et leur coach, afin de remporter leur ticket pour la demi-finale de cette septième saison de The Voice. Mais qui de Xam Hurricane, Betty Patural ou encore Ecco, trois artistes aux univers complètements différents ont su convaincre ?



Pour ce quart de finale, Ecco a choisi de s’attaquer à un monument de la chanson française en interprétant l’Hymne à l’amour d’Edith Piaf. Betty Patural, elle, a fait un choix tout aussi risqué en revisitant Isn’t she lovely de l’inimitable Stevie Wonder. Quant à Xam Hurricane, il a décidé de reprendre Quand on arrive en ville, titre extrait de la comédie musicale Starmania et chanté à l’origine par Daniel Balvoine.



Malgré un choix ardu, le public a finalement décidé de sauver Ecco. Si Pascal Obispo a eu des difficultés à prendre une décision, il a tout de même pris le parti de continuer l’aventure avec Xam Hurricane. C’est donc qui Betty Patural est éliminée à deux semaines de la grande finale de The Voice. Pascal Obispo continuent donc l’aventure avec Ecco et Xam Hurricane.