Par Marine Madelmond

Samedi dernier, lors du premier direct de la compétition de The Voice sur TF1, la soirée était incontestablement rythmée. Les talents encore en course ont tenté de convaincre à la fois les coachs et les téléspectateurs avec des titres de Michael Jackson, Stromae, The Weeknd ou encore Bruno Mars, Coldplay et Serge Gainsbourg. Et ce samedi, la playlist de la soirée sera une nouvelle fois entraînante et variée. Après avoir interprété avec brio le titre « The Shoop Shoop Song » reprise par Betty Everett, Audrey s’attaquera à un autre monument de la chanson française, Sylvie Vartan et son titre « La plus belle pour aller danser ». Une chanson riche de sens et un choix audacieux pour Audrey qui espère convaincre les téléspectateurs. Et durant les répétitions, son coach Mika lui a évidemment glissé quelques conseils : « Je te découvre comme si c’était la première fois, a-t-il confié visiblement ému. Tu as une voix et elle est bouleversante. » Ça promet !

D’autres talents chanteront en anglais. C’est le cas d’Hélène, l’une des protégées de Florent Pagny. La jeune femme – sosie non-officiel de Lily-Rose Depp – reprendra le titre « Castle in the snow » de The Avener.

De son côté, Nicola Cavallaro, toujours coaché par Zazie, interprètera « Castle on the hill » d’Ed Sheeran. L’occasion pour le chanteur de dévoiler une autre facette de sa personnalité : « C’est une chanson importante pour moi car j’espère faire découvrir un autre côté de moi au public », a-t-il déclaré en coulisses. Soyez donc au rendez-vous à partir de 21 heures sur TF1.