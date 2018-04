Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Pour le deuxième Grand Show en direct, les 4 coachs, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo, ont chacun une équipe composée de 3 talents. En plus de leur coach, c'est le public que les 12 talents devront convaincre pour rester dans l’aventure ! Une surprise attend aussi les candidats… Deux invités exceptionnels, Bigflo & Oli, viendront aussi chanter avec les talents sur la scène de The Voice ce samedi soir.

En attendant le grand jour, chaque talent s’entraîne d’arrache-pied. Parmi eux, on retrouve Edouard Edouard. Le show man a déjà séduit les coachs à de multiples reprises. Le talent de Zazie s’est montré époustouflant sur scène. Mais lors de son coaching avec Zazie, il tente de se surpasser pour être à la hauteur samedi soir. Il montre une nouvelle facette de sa personnalité. D'autant plus qu'Edouard Edouard a choisi un titre qui lui permet de révéler sa sensibilité exacerbée. Avec "Rester femme" d’Axelle Red, le talent risque d’émerveiller les coachs et le public. Une chose est sûre, Zazie est déjà séduite !

Avant de découvrir Edouard Edouard sur scène, retrouvez sans plus attendre son coaching avec Zazie.