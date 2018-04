Par Zahia Yalioua et IB | Ecrit pour TF1 |

Une nouvelle fois, les talents de Zazie ont mis la barre très haute pour ce deuxième grand show en direct. Malgré le stress, les trois artistes, soutenus par l’interprète de Zen, ont su séduire le public et leur coach.

Le samedi 28 avril, B. Demi-Mondaine, Maëlle et Edouard Edouard jouaient ainsi leur place pour la demi-finale. A cette occasion, B. Demi-Mondaine a choisi d’interpréter Au suivant de Jacques Brel. Maëlle, elle, a opté pour Wasting my young years de London Grammar. Quant à Edouard Edouard, il a décidé de chanter Rester Femme d’Axelle Red.



A l’issue de ces magnifiques prestations, le public a décidé de sauver Maëlle. Zazie a donc dû choisir entre Edouard Edouard et B. Demi Mondaine. Mais la coach a finalement décidé de continuer l’aventure avec B. Demi Mondaine et c'est donc Edouard Edouard qui a dû faire ses adieux à ses camarades et à la compétition aux portes de la demi-finale, tandis que Maëlle et B. Demi Mondaine continuent leur chemin avec Zazie.