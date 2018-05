Par BS | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de son aventure dans The Voice, la jeune Maëlle collectionne les compliments. Sa prestation de la demi-finale ne fait pas exception. Pour se démarquer de B. Demi Mondaine, l’adolescente reprend « Diego, libre dans sa tête », magnifique titre de Michel Berger écrit pour France Gall. La tension se fait sentir lors du premier couplet, la voix de Maëlle est tremblante, trahissant la peur et le stress qui entourent la demi-finale. Mais à mesure qu’elle avance dans la mélodie, elle reprend confiance en sa voix. Les refrains sont magnifiques, plus elle pousse la voix, plus elle semble à l’aise. L’émotion gagne les coaches, il gagne également la jeune fille, qui chante sous une pluie de confettis. L’émotion est telle que c’est en larmes qu’elle termine sa prestation.

Elle n’est pas la seule à être touchée, puisque sa coach, Zazie laisse également échapper quelques sanglots et d’insister : « choisir cette chanson à 17 ans, c’est déjà comprendre avec humilité le rôle d’un artiste ». Mika quant à lui, souligne une interprétation « inconsciente et courageuse ». Il ajoute : « tu avais toujours cette lumière mais aussi cette prise de risque qu’on trouve seulement chez des gens qui ont ton âge et ton talent, c’est tellement rare. » Les téléspectateurs ont également été conquis par l’interprétation forte et fragile à la fois de Maëlle puisqu’elle est la rescapée de l’équipe de Zazie. L’unique femme de la finale. Le 12 mai prochain, elle sera opposée à Xam Hurricane, Casanova et Raffi.