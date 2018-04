Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Pour les premiers directs de cette septième saison de The Voice, le niveau est bel et bien au rendez-vous. La preuve avec la première prestation de ce samedi 21 avril. Il s'agit de Maëlle qui a ensorcelé les coachs dès les premières notes...

L'heure a sonné pour les premiers directs de The Voice ce samedi 21 avril sur TF1. Le premier talent à se lancer sur scène n'est autre que... Maëlle. A seulement 17 ans, la jeune femme a déjà une voix particulière qui a su toucher les coachs durant les auditions à l'aveugle et pendant les duels. Souvenez-vous, c'est elle qui avait ému Zazie et Pascal Obispo aux larmes, aux côtés de Gulaan, en interprétant la chanson "Fragile" de Sting. Alors, a-t-elle réussi à se démarquer durant ces premiers directs ?

Ce soir, Maëlle a décidé de tenter de convaincre les téléspectateurs, le public mais surtout les quatre coachs, Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo avec le titre "Everybody's got to learn sometime" de The Korgis. Un titre à la fois difficile mais aussi très intense.

Et sa prestation semble avoir bluffé les coachs : "Elle a 17 ans sur son passeport mais elle a beaucoup plus cette enfant, a ainsi commenté Florent Pagny. Elle a une façon d'incarner quand elle se met à chanter, elle est puissante et forte." Même son de cloche du côté de Zazie, toujours aussi séduite par la voix de Maëlle : "Je suis épatée (...) Tu es timide, assez réservée mais dès qu'il y a les premières notes de musique, tu es habitée." Sera-t-elle sauvée par le public ou par son coach ? Réponse dans quelques instants...