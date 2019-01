Par Maxime ROLLAND | Ecrit pour TF1 |

La date du lancement de la huitième saison de The Voice a été dévoilé ! Vous pourrez découvrir le nouveau jury et des règles inéditesdès samedi 9 février à 21h00 sur TF1. Mais avant ça, retour sur le parcours de la grande gagnante de la saison 7, Maëlle. C’est le 12 mai 2018 que la vie de cette jeune lycéenne a basculé avec une très belle victoire.

Tout a commencé avec une vidéo filmée par sa sœur et envoyée sur MYTF1, à revoir ci-dessous. Grâce à ça, elle a pu être sélectionnée pour les grandes auditions à l’aveugle. A seulement 16 ans, sa magnifique prestation de « Toi et moi » de Guillaume Grand avait conquis Florent Pagny, Zazie et Mika qui s’étaient retournés. Et c’est avec Zazie qu’elle a décidé de continuer l’aventure et qui lui a ainsi permis de remporter la 7e saison de The Voice.

Un collaboration avec Calogero et Zazie pour son premier album

Depuis sa victoire, la jeune chanteuse s'est faite discrète et a souhaité prendre son temps pour travailler sur son premier album, en parallèle de ses études. Aujourd’hui, on apprend que deux grands noms de la scène musicale française ont participé au projet à ses côtés ! L’auteur-compositeur, musicien et interprète Calogero l’accompagne dans la composition et réalisation de son album. Un challenge de taille pour le chanteur qui s’est récemment produit à l’Olympia. Mais il n’est pas le seul à travailler sur ce disque, puisqu’on retrouve également Zazie, la coach de Maëlle, qui lui a signé deux chansons. Une collaboration gagnante qui continue donc même après l’aventure.

En attendant de découvrir son premier album, prévu pour une sortie en 2019, revivez les meilleures prestations de Maëlle dans The Voice saison 7 et son casting jamais vu à la TV :

Pas vu à la TV : Le casting de Maëlle









Le duo de Maëlle et Gulaan sur "Fragile" de Sting









Maëlle - "Wicked game" (Chris Isaak)









Maëlle - "Wasting my young years" (London Grammar)









Maëlle – "Sign of the times" (Harry Styles)